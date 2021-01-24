科技企業為偏遠地區提供上網的方案再遇挫折，Google母企Alphabet宣佈結束2011年開始的Loon計劃，意味將停止研究利用氣球為偏遠地區提供互聯網訊號。Loon發言人形容成本過高，無法找到可持續經營的商業模式。

Google於2011年展開Loon計劃，原理是利用搭載訊號發射及接收器的氣球升空，到目標區域附近上空停留以提供網絡訊號覆蓋，讓交通不便的地區也能連上互聯網。這些氣球相當於一個網球場般大，會上升至6萬至7.5萬呎的平流層，估計訊號發射效率較一般手機訊號站強200倍。由於氣球抵達平流層前，需經過風速甚高的對流層上部，Loon的氣球亦設有風速探測及導航裝置，以便抵達正確地點。

曾在新西蘭印尼肯亞測試

Loon計劃在2013年首次於新西蘭展開測試，並擴展至印尼等地，至今已發射最少1,750個氣球，一度引起其他網絡供應商不滿。2017年波多黎各受颶風吹襲，基建設施遭破壞，Loon隨即在當地發射氣球，讓居民可繼續上網。Loon亦在2019年與肯亞政府達成合作協議，並於去年7月開始在當地提供氣球上網服務，是Loon首次大規模商業運作，服務約3.5萬人。

領導Loon計劃的韋斯特加思（Alastair Westgarth）承認計劃已完結，稱Loon的目標是為最難連上互聯網的10億人提供服務，該些地區因過於偏遠，以現時技術提供上網服務成本過高，但Loon與夥伴合作後，發現無法把成本壓至足以長期經營，承諾向肯亞捐出1,000萬美元（約7,752萬港元）協助當地企業及團體推動普及上網。

Alphabet發言人指Loon的部份員工會留任數個月，負責善後工作，其他員工則會調職至不同部門。Alphabet另一氣球網絡計劃Titan則在2016年結束。

美國聯博集團（AB Bernstein）分析師舒姆里克（Mark Shmulik）指出，Alphabet對於無利可圖的新技術項目，會選擇縮減規模或結束，Loon被完全放棄反映其業績無法達至保留項目的標準。

SpaceX續研衞星互聯網

多間科技企業亦正嘗試為偏遠地區提供上網服務，其中SpaceX正投資「星鏈」（Starlink）計劃，透過一次過發射大量衞星減低成本，讓更多地方可透過人造衞星取得網絡訊號。不過另一間近地軌道衞星公司OneWeb則在去年宣佈破產，最後獲英國政府注資挽救。

美國《華爾街日報》/科技新聞網站TechCrunch

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