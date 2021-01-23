英國疫苗接種人數創單日新高之際，有醫生呼籲政府縮短接種第一劑和第二劑輝瑞疫苗的相隔時間。

英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）表示，兩劑疫苗接種時間由相隔3周延長至12周，是「公共衞生決定」，旨在讓更多人接種第一劑疫苗並獲得保護。英格蘭公共衞生部醫療主任多伊爾（Yvonne Doyle）亦表示，政府是在疫苗供應和保護人數之間取得科學平衡。

不過，英國醫學會（British Medical Association）去信惠蒂，呼籲政府緊急檢討其決定，指之違反世衞指引，建議將輝瑞疫苗的接種相隔時間縮短至六周。

英國阿斯利康藥廠表示，其與牛津大學和合作研發的疫苗，首劑保護效力可長過12周，輝瑞與BioNTech研發的疫苗則未有相關測試。

英國政府統計顯示，過去24小時新增1,348人感染武漢肺炎不治，累計病故增至97,329例；過去24小時有478,248人接種疫苗，接種率創單日新高，累計接種第一劑疫苗人數達586萬。首相約翰遜周五警告，英國變種毒株可能與更高死亡率有關。

另外，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周六批評武肺疫苗供應商，延遲疫苗付運等於違約，會嚴重損害意大利及其他國家，警告會用盡所有法律手段，說已對輝瑞Pfizer和BioNTech採取法律行動。

意大利高級衞生委員會（Superior Health Council）負責人洛卡泰利（Franco Locatelli）表示，如果供應問題持續，每天接種量須減少逾2/3，整個疫苗接種計劃亦須重新考慮。

輝瑞上周暫緩對歐洲的疫苗供應，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）周五亦示警，由於一處製造地產量降低，預計交付給歐盟的武肺疫苗量會「低於原本預期」。

意大利周六新增488宗死亡個案，較前一天的472死增加，累計病故增至85,162宗，排名歐洲第二高，僅次於英國，全球排名第六高，僅次於美國、巴西、印度、墨西哥和英國。

西班牙軍頭打尖接種疫苗請辭

西班牙國防參謀長比利亞羅亞（Miguel Angel Villaroya）與其他高級軍官，被揭發「打尖」率先接種疫苗。比利亞羅亞引咎辭職，獲國防大臣羅布爾斯（Margarita Robles）接納。

路透社／英國廣播公司／美聯社

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