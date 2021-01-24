美國前總統特朗普被指在任內最後一個月，仍千方百計逼司法部入稟最高法院，尋求推翻拜登勝出大選的結果，惟因司法部高層以集體辭職明志作罷。

《華爾街日報》引述知情人士報道，「他(特朗普)想我們以美國政府之名，把一個或多個州分告上最高法院」，尤其是當德州的共和黨政府指控四個搖擺州分違反選舉法，損害德州利益的訴訟在上月11日被最高法院駁回後，特朗普便向司法部加大施壓。

一直跟特朗普唱反調、不認同選舉存在大規模舞弊的司法部長巴爾（William Barr）遞信跳船，但特朗普未有死心，續逼繼任的羅森（Jeffrey Rosen）出手。羅森則要求聯邦總律師沃爾（Jeffrey Wall），向總統發出簡要備忘，解釋此案在法律上站不住腳。

得悉羅森無意告上最高法院，也拒絕他的要求任命特別檢察官調查選舉「弊案」，特朗普便密謀把羅森拉下馬，改由時任助理司法部長的心腹克拉克（Jeffrey Clark）坐正，試圖再把選舉爭議帶上最高法院。

多名消息人士透露，克拉克沒有更上一層樓，因為司法部高層群起反對，警告若羅森被撤換，他們會集體請辭，逼使特朗普屈服。

羅森未有回應報道，但特朗普任內逼下屬查找選舉「弊案」早有前科。上月初，他曾致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格，要求對方找來萬多張「選票」翻盤。

另外，美國《紐約時報》周日報道，共和黨眾議員佩里（Scott Perry）在特朗普打算以克拉克取代羅森一事上，扮演了一定程度的角色。報道指克拉克同情特朗普的「停止偷竊選舉」運動，他與佩里見面時討論了一個方案，就是讓司法部致函喬治亞州，表示司法部將調查選舉結果，而佩里後來就安排特朗普認識克拉克。不過，克拉克發聲明否認參與逼走羅森的計劃，又暗示自己沒有向特朗普獻計，試圖推翻拜登當選總統的結果。

美國《華爾街日報》／路透社／美國《紐約時報》

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