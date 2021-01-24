美國總統拜登前日與英國首相約翰遜通電話，約翰遜表明有意商討新的貿易協議，惟白宮發言人普薩基就指政府正專注抗疫，對商討貿易協議沒有時間表。

約翰遜是拜登上任後第三名致電的外國領袖，亦是與他通電話的首位歐洲國家領袖。唐寧街聲明指二人談及全球對抗武漢肺炎策略，約翰遜對拜登政府宣佈將重新加入《巴黎協定》和世衞的決定表示歡迎，並曾討論「如兩國達成自由貿易協議的好處」，而約翰遜亦「重申他有意盡快解決現存的貿易問題」。

白宮亦在聲明中指，拜登「表達他有意加強兩國的特別關係，並提及在共同挑戰上合作的重要性，包括多邊組織」，並表示他有意「恢復跨大西洋聯繫，強調北約對集體防衞和共同價值的重要角色」，又指二人談及對抗氣候變化、抗疫和保障全球衞生安全，以及分享對中國、伊朗和俄羅斯在外交上合作的需要，但聲明未有提及貿易協議。

委獨裁總統︰願與美揭新一頁

英國已結束脫歐過渡期，取回國家貿易政策的主導權，視與美國達成貿易協議為重中之重。不過候任財長耶倫就暗示，拜登不急於達成新的貿易協議，「總統已清楚表明在對美國勞工和基建大手投資前，不會簽署任何新的自由貿易協議」。

另外，委內瑞拉總統馬杜羅前日指有意與拜登為兩國關係一同「揭開新一頁」，「我們有意與拜登政府基於互相尊重、對話、溝通和理解走出新道路。」

美聯社/法新社/路透社