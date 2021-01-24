聯合國貿易及發展會議（UNCTAD）發表最新「全球投資趨勢監測報告」（Global Investment Trends Monitor），中國去年超越美國，成為最大外商直接投資（FDI）接受國。

中國的FDI按年升4%，至1,630億美元。去年流入美國的FDI則減少近一半。不過，美國的FDI存量（指在某一時間所擁有的外國資產的累計價值總和）仍然拋離中國，反映美國幾十年來仍是最受外商歡迎的拓展海外業務地點。

美國FDI於2006年達到4,720億美元高峯，中國為1,340億美元。流入美國的FDI自2017年開始下跌，中國反而持續上升。武漢肺炎進一步放大全球經濟重心東移的趨勢。

報告預測，受武漢肺炎疫情影響，全球FDI今年會繼續疲弱，可能見底，明年將會復蘇。UNCTAD表示，FDI去年崩潰，按年跌42%，預測今年再跌5至10個百分點。去年全球FDI較2009年金融海嘯以後的最低位仍低逾30%，是1990年代以來最低水平。

聯合國貿易和發展組織投資和企業司司長詹曉寧在日內瓦向記者表示，全球FDI有可能出現U形復蘇，與全球貿易和國內生產總值的V形反彈預測不同。他指出，疫情、疫苗接種進度、經濟援助發放緩慢等，都阻礙今年FDI復蘇。投資者可能在投放資本於新海外資產時會保持謹慎。

美國《華爾街日報》／法新社

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