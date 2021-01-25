南韓國會第三大黨正義黨黨魁金鐘哲因性騷擾女議員兼黨員被革職，他承認事件並道歉。二人所屬的正義黨提倡性別平權，女議員直言自己視對方為戰友，與他「聯手倡議打擊性罪行」，事件令她感到「莫大的震驚和痛苦」。

立場屬左翼的正義黨在國會擁有6個議席，副主席、性別人權本部長裴福珠周一在記者會上交代事件，他指金鐘哲在本月15日因公務與女議員張惠英共晉晚餐，離開餐廳後性騷擾她。張惠英思量過後在18日將經過告訴裴福珠。裴福珠表示︰「這是明顯的性騷擾事件，無容置疑。」

裴福珠表示，正義黨已多次調查事件，而金鐘哲也承認性騷擾行為。據悉，正義黨已通過中央黨紀委員會對金鐘哲啟動處分程序，免除其黨魁職務，受害人則不打算循刑事控告。

女議員致力人權事務

33歲張惠英去年當選，是當地最年輕的幾位議員之一。她致力於人權事務，去年草擬一項反歧視議案，禁止基於性別、種族、年齡、性傾向、殘疾和宗教的歧視，議案暫未表決。她透過聲明表示事件令她感到「莫大的震驚和痛苦」，因為涉事人是「一位我非常信任的黨員，而且我和他聯手倡議打擊性罪行」，她又在社交平台上發文指︰「我決定公開事件，要他負上責任，因為我相信這樣可以挽回我的尊嚴，讓我回到正常生活。」

金鐘哲亦發聲明承認「與受害人有身體接觸，而這是對方不情願、未經同意的接觸，是明顯的性騷擾行為」，形容此行為「不能原諒，及對受害人造成嚴重傷害」，為此他「深切道歉」。韓聯社報道指金鐘哲事件使正義黨受到嚴重衝擊，部分黨內及社會人士甚至提出要求領導班子集體辭職。

南韓政壇頻生性騷擾案

金鐘哲非首名因涉性罪行的南韓政客，去年首爾前市長朴元淳被指控性騷擾後自殺身亡；曾有意參加2017年總統大選的時任忠清南道知事安熙正，因濫用職權性侵女助手被判入獄3年半，兩人均屬總統文在寅的中間偏左共同民主黨。

法新社報道指南韓社會相對保守、傳統父權，不少受害者長期受壓噤聲。數年前南韓亦爆出 #MeToo 運動，觸發點是一名檢察官在喪禮場合上被上司公然非禮。

韓聯社／法新社

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