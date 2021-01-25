南韓消息人士周一指，北韓前駐科威特臨時代辦已與家人投奔南韓，主要原因是考慮到子女的前途。南韓國家情報院官員回應時僅稱無可奉告。

報道指脫北的北韓前駐科威特臨時代辦柳賢雨（音譯），在2019年9月攜家眷投向南韓尋求庇護，距北韓前駐意大利臨時代辦曹成吉棄朝投韓僅兩個月。南韓《每日經濟新聞》(Maeil Business)引述柳指，「決定脫北是因想為孩子提供更好的未來」。

柳賢雨2017年以來代行駐科大使職務

聯合國安理會2017年9月通過對朝制裁決議，驅逐時任北韓駐科威特大使徐昌植後，柳賢雨一直代行大使職務。柳賢雨是勞動黨39號辦公室前主任全日春的女婿，該辦公室被指主要負責管理北韓最高領導人的統治資金，而且負責「創彙」工作，涉嫌販毒和偽造面值100美元的超精密假鈔。

2016年脫北的前北韓駐英國大使館公使太永浩接受《每日經濟新聞》訪問時形容，柳賢雨屬於平壤的「精英核心」，但他慨嘆：「無論你在北韓的生活享有多少特權，你出過國，比較過後，就會改變想法。」雖然北韓加強邊防令去年脫北者減少，但太永浩指，金正恩「不可能永遠阻止那些渴求自由的北韓人湧到南韓」。

報道指有約3萬人已棄朝投韓，當中大部份是取道中國。

韓聯社/法新社

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