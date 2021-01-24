【本報訊】「亞洲毒梟」謝志樂行蹤飄忽，有知情人士向本報大爆他的發迹傳奇，又提供照片揭開其神秘面紗。他指謝第一桶金在香港開賭賺得，之後靠該筆本錢在加拿大經營毒品，身家越滾越大，建立一個龐大毒品王國，並與澳門黑幫14K猛人崩牙駒有生意關係。

該知情人士提供兩張謝被捕前的照片，聲稱在東南亞一處地方拍得，其中一張謝在一間夜場消遣，旁邊坐着穿着性感的少女在唱歌；另一張在街頭，謝的泰國保鑣一同入鏡，驟眼看去，謝外貌如普通生意人，沒有戾氣，不像心狠手辣、操縱毒品王國的大毒梟。

在美判監十年 刑滿再起

該人士表示，謝洋名Sam，人稱「Sam哥」，諧音「三哥」，但江湖人士多稱呼他「立哥」，從內地來港，憑着高超交際手腕，與一班撈家混熟，開賭牟利，十多年時間累積豐厚身家。回歸前，謝移居加拿大，開始染指毒品，以生產冰毒及可卡因為主，其毒品更銷往美國，被美國通緝。

他說，謝的販毒集團遭加國政府掃蕩後，被迫返港躲藏，最終在港落網，引渡美國受審，判監約十年。「佢刑滿後好快就東山再起，聽講佢入獄前收埋十幾億」。他稱謝長袖善舞，在江湖中擁有龐大人脈，包括認識台灣大毒梟林孝道，以及澳門黑幫14K猛人崩牙駒。

他續稱，謝的毒品禍害澳洲甚深，澳洲政府曾通緝他，他一度潛逃台灣，由於與林孝道皆好賭，相當投契，謝曾慨嘆手風不順：「輸錢快過賺錢！」他又說，近年澳門賭業興旺，謝透過崩牙駒投資賭廳生意，崩牙駒亦利用謝的關係，在緬甸經營賭場。他形容，謝高明之處是利用黑幫而不投靠黑幫，從不加入任何幫會。