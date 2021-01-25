中國與印度進行第9輪軍事磋商之際，兩國邊境再次出現衝突。印度傳媒表示錫金邦北部的納庫拉（Naku La）地區日前有中國士兵越境，雙方爆發衝突，各有士兵受傷，其中中國解放軍最少20名士兵受傷，印度則有4人受傷，目前衝突已結束，但氣氛仍然緊張。

印媒指衝突在3天前發生，消息人士稱中國部隊試圖跨越錫金附近的邊境，遭印方士兵截停，雙方其後毆鬥，但據報沒人開槍，中方部隊事後亦退回原有控制區。

衝突發生在中印再舉行軍事磋商之際

今次衝突發生中印時隔兩個多月後、在周日舉行第9輪軍長級會談之前。印度軍方高官早前曾指，雙方目前暫時未能就脫離接觸的細節達成共識，因為中方堅持要求印方從某區的制高點撤出。

中印去年也曾在邊境發生多次衝突，去年6月一次更造成兩國合共63名士兵死亡，當時衝突地點位於印度西北部克什米爾地區，更引發印度強烈反中情緒，民間發起抵制中國貨行動。

納庫拉地區去年5月亦曾發生衝突，據報雙方過百名士兵一度互相拳打腳踢。

法新社/《印度時報》/印度《今日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！