路透社周日引述美國公共衞生官員獨家報道，總統拜登為防南非變種武漢肺炎病毒入侵，周六起將禁止大部份來自南非的非美國公民入境。

有美國衞生官員擔心，現時面世的疫苗或許不能有效防止人類感染南非501Y.V2變種毒株。

美國暫時未發現有人感染501Y.V2，但至少20州出現英國變種毒株B.1.1.7。

報道引述消息人士，說拜登周一亦會禁止幾乎所有來自巴西、英國、愛爾蘭及歐洲26國的非美國旅客入境。

前總統特朗普上周一臨近卸任時突然簽署命令，解除對歐洲大部份地區及巴西的旅遊禁令，但實施日期卻為1月26日，即拜登就職後六天，拜登團隊隨即宣佈新政府只會收緊禁令。

美國疾病控制和預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周一會簽署命令，在數天內開始要求所有飛機、渡輪、火車、地鐵、巴士及其他共乘車的乘客須戴口罩。周二起，CDC要求2歲以來入境美國的國際飛機乘客呈交三日內病毒檢測陰性證明。

拜登與馬克龍首通電話談抗疫

另外，拜登周日與法國總統馬克龍首次通電話。馬克龍發表聲明，說與拜登在疫情危機和國際安全方面有共同觀點，兩國會在世界衞生組織的框架內，在全球衞生事務上合作，包括幫助最受疫情威脅的國家。

路透社

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