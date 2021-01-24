武漢肺炎疫情越演越烈，全球患者已逼近一億人，這邊廂剛研製出疫苗，那邊廂卻又出現多款變種病毒。正當各地醫療系統快要被壓垮之際，加拿大蒙特利爾的醫學團隊傳來好消息，他們找到世上首隻有效治療武肺的口服藥物：秋水仙鹼（Colchicine）。

秋水仙鹼由植物秋水仙提煉出來，又稱為秋水仙素或可樂喜錠，根據本港衞生署的資料，秋水仙鹼是治療急性痛風症的常用藥物，能迅速減低急性關節痛楚、消除紅腫，使關節活動回復正常。蒙特利爾心臟研究所發現，秋水仙鹼在預防武肺惡化成重症及減低出現其他併發症，也有顯著療效。

首款抗疫口服藥

該所研究中心主任塔迪夫博士領導的臨床實驗，在加拿大、美國、南非、歐洲及南美地區，合共對4,159名在鼻咽核酸測試中確診、但仍未入院的武肺病人，進行隨機、雙盲、安慰劑對照研究，結果發現服用秋水仙鹼能使患者日後入院及使用呼吸機的機會，分別減低25%和50%，死亡率亦下降了44%。

蒙特利爾心臟研究所指出，這是全球迄今最大規模對非住院武肺病人處方口服藥物的實驗。塔迪夫相信秋水仙鹼可緩解初確診者的焦慮不安，因為之前「並沒有減少病情惡化風險的口服藥物」。秋水仙鹼早已是醫生熟悉且普及的藥物，處方給初確診者，可望減輕各地醫院瀕臨爆煲的病房壓力。

「秋水仙鹼是古老藥物，我們用來治療痛風已有數百年歷史，在藥房就可以找到。」塔迪夫續說：「所以任何醫生明天看畢這份研究，便可以自行決定是否用藥。」加拿大武肺確診者已逾74萬，死者人數逼近兩萬，近日安大略省巴里市一家老人院更爆發英國變種病毒群組感染，導致32人死亡。魁北克省長萊戈形容秋水仙鹼的療效得到證實是「大新聞」。

副作用多非仙丹

不過，秋水仙鹼並非靈丹妙藥，反而存在頗多的副作用，例如可引致全血球減少、橫紋肌溶解、神經病變等症狀，不慎使用更可造成肝、腎衰竭、甚至死亡。台灣的衞生福利部食品藥物管理署去年底曾表示，過去八年當地懷疑有10人因為服食秋水仙鹼後死亡，呼籲有肝、腎病患者要慎用此藥。

加拿大電視台/ 法新社