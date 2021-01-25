美國總統拜登上周三就職後，3天已簽署近30項行政命令，從抗疫、經濟、環境等多方面推翻前總統特朗普的政策，但他周一即將簽署新的行政命令，呼應前總統特朗普的「買美國貨」（Buy America）政策，旨在加強政府採購美國製品，以保住美國職位。

拜登班子一名官員向記者表示，該道命令原意是「增加對製造業及工人的投資，以『重建美好』」，同時促請聯邦機構減少漏洞，避免生產商只在美國生產少部份組件，卻宣產品是美國製造。拜登月中公佈的大計中，已表明會支持製造業，稱將向國會提交「重建美好計劃」（Build Back Better Recovery Plan），重點投資基礎設施、製造業、科研及潔淨能源。

美國受疫情打擊，自去年2月以來流失大約54萬個工廠職位。美聯社引述官員指，行政命令的目標是利用6,000億美元（4.7萬億港元）聯邦採購開支，刺激本地工廠生產及聘請職位。拜登的命令會修改前朝的「買美國貨」（Buy America）政策，令承包商更難向聯邦機構賣外國製品；亦會改變當中規定，規定更多產品組件必須來自美國工廠；政府也會提高門檻和價格優惠，即政府購買外國產品的價格差異，以保護美國產品。

該命令將會創建一個公共網站，列出獲得豁免向政府出售外國商品的公司，以便美國製造商可以獲得更多訊息，並處於更具競爭力的地位。白宮管理與預算局會成立一個職位，負責監管這些激勵措施，同時確保政府採購更多本地製品，而聯邦機構要匯報他們採購美國貨的進度。

過去幾任總統也曾承諾振興製造業，2008年金融海嘯後，政府雖然出手救汽車業，但工廠職位在過去40多年來仍然不斷流失。根據勞工部數據，美國製造業就業人數在1979年達到高峯，有1,950萬人，但目前只有1,230萬人。1933年的《買美國貨法案》至今仍然實施，要求聯邦機構優先採購美國製品，特朗普去年曾簽署行政命令促聯邦政府採購更多美國貨，並將有關規定擴展至醫療產品和藥物。

法新社/美聯社

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