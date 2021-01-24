武漢肺炎疫情導致多地醫療系統超負荷，位於英國倫敦西北郊、本來負責胸肺移植為主的哈爾菲爾德醫院（Harefield Hospital）也不例外，多達兩成醫生因感染武肺或被隔離無法上班，有醫生數個月沒休過假。另外由於器官不足及部分手術押後，導致病人輪候時間增加，部分患者更因此導致病情惡化。醫院早前闢出專治武肺的深切治療部更擠滿病床，緊張氣氛如同戰地醫院。

哈爾菲爾德醫院在疫情下，安排部分區域處理武肺患者，由於醫院臨時增加病床，加上人手減少，深切治療部護士由以往每名護士處理一張病床，一口氣變成處理4張病床。醫生拉塞爾（Derval Russell）自首波疫情起便再沒休假，她形容醫院忙個不可開交，變種武肺病毒爆發後，醫院最高峯期有20%職員感染武肺或需接受隔離，加劇人手短缺，「這次更多人感染武肺，有一次我上完夜班後，只是兩通電話的時間，我又要開始工作了」。

病房愁雲慘霧 無家屬探病

在人手不足下，60歲前護士霍爾蓋特（Linda Holgate）決定重回醫院「救亡」，她1987年已轉行，並任職空中服務員多年，「但我真的很想幫忙」。有護士坦言，現時深切治療部的悲慘氣氛屬前所未見，指以往最少有部分人會康復，亦會有家屬探病，「但現在甚麼也沒有」。現時深切治療部唯一准許家屬探訪的時間，只餘病人彌留之際見其最後一面的機會，護士以往一般會擁抱家屬給予安慰，如今亦因疫情需主動避免。

院方武肺深切治療部醫生麥戈文（Ian McGovern）指，最新一波疫情的患者普遍較年輕和強壯，他們生病後亦要花更長時間接受治療，大部分要使用呼吸機的患者只有20多歲至30多歲，也沒有過重、糖尿病或高血壓等問題。即使英國已開始武肺疫苗接種，但按照當局安排，年輕人尚有一段時間才能獲注射疫苗，麥戈文預計醫院情況可能進一步惡化，擔心終有一天要選擇放棄救治部分病人。

可移植屍肺減半 手術次數大跌

哈爾菲爾德醫院在疫情下已安排大部分病人出院，但仍有10名病人因需接受靜脈注射，仍要繼續留院等候移植心臟，留院最久的病人已臥床10個月，其間大部分時間因疫情影響，無法讓親友探望。另有400多人正輪候進行心臟手術，部分人已等候逾一年。

武肺亦導致不少死者的肺功能受損，令可供移植的屍肺大減一半，去年全年哈爾菲爾德醫院只進行24次肺部移植手術，較平常的40至50次大減。院方上周在三天內進行三次肺部移植手術，聖誕以來更進行逾100次心臟手術，但仍遠不足以應付需求。

不但如此，由於醫院減少非緊急手術，加上病人普遍不願入院，變相使患輕微心臟病的人無法及時獲醫治，更易誘發成嚴重心臟病。院方心臟病中心主任史密斯（Robert Smith）透露，疫情爆發後出現乳突肌斷裂徵狀的病人已有6人，但他在過去20年行醫生涯中，只曾遇過一至兩名出現同樣徵狀的患者。史密斯形容，部分人在沒有必要下因心臟病而死，稱假如他們及早入院，只需進行半小時手術便可出院，避免因心血管問題死亡，「這真慘」。另一名醫生里德（Anna Reed）則擔心，武肺損害大量病人肺功能，日後或有不少人需接受肺部移植。

醫療科技普及成意外收穫

在惡劣的工作環境下，最讓醫生欣慰的莫過於成功救活病人。心臟科醫生黑利（Shelley Rahman Haley）早前為54歲病人塔克（Graeme Tucker）進行心臟二尖瓣移植手術，令他終可如常人般跑步，塔克的母親事後更去信黑利感謝她。

疫情亦為醫療界帶來意外收穫，隨着視像會議在疫情下變得普及，哈爾菲爾德醫院的醫生亦與倫敦其他醫院的醫生舉行視像會議，討論各醫院即將舉行的心臟手術。參加視像會議的醫生佩特魯（Mario Petrou）表示，這相等於病人獲得更多專業意見，「不止是第二名醫生的意見，而是20多人，實在難以置信」。

48歲的泰特伯里（Vanessa Tedbury）是另一個受惠於醫療科技的例子，她18年前下班回家期間昏迷送院，最後證實患上肺動脈高壓，2011年轉送至哈爾菲爾德醫院接受治療，最終獲移植肺部並康復，目前仍要定期覆診。疫情使泰特伯里無法如常回院覆診，她於是以虛擬方式遙距覆診，到醫院驗血時也可大部分時間留在車上，較以往方便不少。

醫生亨特（Nick Hunt）形容，緊急事態往往能激發人類潛能，哈爾菲爾德醫院的情況也一樣，一些過往討論多年的構思，例如電子遙距診所、家居病毒測試、在深切治療部加裝網絡鏡頭，還有與其他醫院遙距合作等，都在數周之間一一實現，料將改變未來的醫療服務。

英國《星期日泰晤士報》

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