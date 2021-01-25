美國國會眾議院早前再次通過彈劾時任總統特朗普，參議院將於下月展開彈劾聆訊。美聯社引述執法部門官員消息指，網絡連日流傳針對議員的恐嚇訊息，有人揚言要殺害議員或宣稱將在國會外襲擊他們。當局正調查事件，並會在參院展開彈劾聆訊期間繼續安排約5,000名國民警衞軍駐守華盛頓。

點名暗殺進步派AOC

該名官員向美聯社表示，執法部門在早前大批示威者佔領國會後檢討國會及周圍保安安排，並為上周拜登就職禮安排前所未見的保安規格。官員透露執法人員在就職禮臨近時發現大量針對議員的恐嚇訊息，它們大多在互聯網及聊天群組流傳，主要計劃趁議員往返國會時施襲。

另外，極右團體「自豪男孩」（Proud Boys）也有支持者在網上發文稱，要向華盛頓派出「三架滿載武裝愛國者的車輛」，揚言已儲備軍刀及子彈，亦有人揚言暗殺民主黨眾議員、政見屬左翼進步派的奧卡西奧－科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC），以及襲擊新當選的民主黨喬治亞州參議員沃諾克（Raphael Warnock）。當局近日已在德州拘捕一名宣稱要殺害AOC的男子。

5,000國民警衞軍駐守至3月中

當局認為風險至今尚未解除，因此參議院處理彈劾聆訊期間，國會警察及聯邦執法部門將繼續與數千名國民警衞軍合作維持首都及國會安全。國民警衞局指截至周日仍有近2萬名警衞軍駐守，他們大部分將陸續返回原駐地，另外約5,000人會駐守至3月中旬。

執法部門估計1月6日約有800人曾闖入國會，稱當局雖然早已接到情報指示威可能升級，但國會警察當時仍然判斷示威是一般集會，因此掉以輕心。撇除地方政府處理的個案，聯邦政府至今起訴130多人，據報最少5人供稱要到國會挑戰選舉人團投票結果。

美聯社

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