全球多國已開始為國民接種武漢肺炎疫苗，以色列是接種率最高的國家，目前正為青少年接種，從而令他們可以參與關鍵的高中及大學入學試。仍未開始接種計劃澳洲，已向輝瑞和BioNTech聯合研發的疫苗批出正式許可，而非像其他國家般只批出緊急批准，而墨西哥則希望採購俄羅斯自家研發的「Sputnik V」疫苗，來填補現時國內輝瑞疫苗的短缺。

以色列青少年可望恢復考試

採用輝瑞及Moderna疫苗的以色列，目前正為16歲至18歲的青少年接種疫苗，教育部發言人指如果其父母批准的話，他們將可以「重返學校並有序地舉行考試」，但補充指在下個月全面重開學校仍言之尚早。以色列的高中考試相當關鍵，因為將決定他們的未來會不會讀大學，對吸納大量年青人的軍隊也有影響。

以色列在12月19日開始接種計劃以來，堪稱全球進展最快的國家，根據資料顯示，當地每100人有約38人已接種疫苗，接種率近25%，是全球國民接種率最高的國家，當地政府希望在2月開始可重啟其經濟。

澳洲正式批准輝瑞疫苗

澳洲宣佈正式批准使用輝瑞疫苗，是首批正式批准使用疫苗而非緊急批准的國家之一。當局計劃在二月底率先為高風險人士接種輝瑞疫苗，但同時預料有可能會面臨供應緊張的問題，而另一款阿斯利康（AstraZeneca）疫苗亦同樣有短缺問題，因此當局可能要被迫提前在3月開始在本地生產阿斯利康疫苗。

總理莫理森（Scott Morrison）指澳洲是全球首批全面使用輝瑞疫苗的國家之一，衞生部長亨特（Greg Hunt）指將於2月底起率先為邊境人員、前線醫護、長者及殘疾護理設施的工作人員和住客等高風險人士接種，預料每周會接種8萬劑。

然而全球疫苗供應緊張，莫理森指輝瑞將於2月中推出「全球生產供應指引」，換言之將會出現配給情況，未必如期收到首批輝瑞疫苗。同樣獲澳洲批准使用阿斯利康疫苗亦面對供應問題，該藥廠向歐盟指出今年首季可以交付的數量很可能比預期少60%。

亨特透露亦收到相關警告，在3月未必能收到原先承諾的數量。不過，澳洲藥廠CSL跟阿斯利康簽下合約，前者將於本地直接生產疫苗，當局打算要求CSL提前於3月開始生產計劃，每周提供100萬劑疫苗，保證供應不會短缺。

墨西哥擬採購俄羅斯疫苗

同樣使用輝瑞疫苗的墨西哥亦面對供應緊張的問題，總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）早前同意聯合國一項協議，輝瑞將向墨西哥等有採購合約的國家減少供應，從而可向較貧窮國家提供更多疫苗。

不過，當地疫情仍然相當嚴峻，目前有起過170萬宗確診及15萬宗死亡個案，首都墨西哥城的病床緊張，外長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）透露洛佩斯將跟俄羅斯總統普京周一對話，內容包括收購俄羅斯自家研發的「Sputnik V」疫苗。

這款疫苗仍未通過墨西哥當局的審核和批准，但助理衞生部長加泰爾（Hugo Lopez-Gatell）早前向有使用「Sputnik V」疫苗的阿根廷，了解該國對俄羅斯疫苗的評價。

路透社/英國廣播公司

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