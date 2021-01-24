白羅斯首都明斯克前日多處有反政府示威，民眾築起人鏈高呼要求總統盧卡申科下台的口號，警方驅散示威者並拘捕約100人。自去年8月大選後，反對派指控勝出的盧卡申科作弊，當地爆發反政府示威浪潮。

不過，盧卡申科政權未有回應訴求，反而武力鎮壓示威並大搜捕反對派人士。人權組織估計過去五個多月來，至少有三萬多名白羅斯人因參與示威而被拘押，數千人在獄中受到虐打。

示威入冬後聲勢減

白羅斯政治氣氛跟其天氣一樣，已進入嚴冬。當地一名疑似絕望的35歲男子，上周五在首都獨立廣場的列寧像附近，往身上淋易燃液體，然後點火自焚，在場警察用滅火筒將火救熄，據報該男子身上有50%以上皮膚燒傷。當局正調查他的背景。

獨立廣場在去年反政府示威高峯時，曾有10萬白羅斯人聚集要求結束盧卡申科長達26年的獨裁統治。不過隨着盧卡申科政權站穩陣腳，反政府示威在入冬後聲勢大減。

流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭上周五在聯合國安理會一個非正式會議上，敦促聯合國為白羅斯發聲，制止當地無法無天的亂象，例如肆意進行新聞審查、封鎖網站、關閉互聯網和吊銷記者證等。她又指她丈夫季哈諾夫斯基「被控組織群眾集會，但實際罪名是因為講真說話和參選總統」。季哈諾夫斯基在去年大選前被捕，季哈諾夫斯卡婭代夫上陣，選前民調顯示她會大勝。

美聯社/法新社