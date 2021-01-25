美國前特朗普一直與傳媒關係緊張，英國《泰晤士報》分析認為，特朗普的作風在過去4年的確為新聞業帶來收視及商業收益，無論是自由派還是保守派傳媒，都透過對抗特朗普或為他辯護而獲得好處。但有美國傳媒人警告傳媒報道的作風，加劇了國家分裂，往後有需要思考報道方式。

分析指在商言商，特朗普的出現確為苦苦經營的報業及電視新聞帶來正面衝擊，《紐約時報》公司行政總裁湯普森（Mark Thompson）曾表示，在特朗普上任後數周已帶挈《紐約時報》訂閱數大增。《紐時》的網上訂閱數在特朗普首年任期增加接近一倍，MSNBC電視台主持、反對特朗普的馬多（Rachel Maddow）也因為訪問特朗普姪女瑪麗．特朗普（Mary Trump）及特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen），而創下她的收視紀錄。保守派傳媒方面，霍士新聞及Newsmax也受惠於特朗普而有更多人留意。

專家指傳媒要思考往後報道模式

分析認為特朗普卸任後，傳媒要思考往後的報道模式。不少自由派傳媒在這4年來摒棄應有的客觀，公開視特朗普為美國及世界的威脅。雖然監察政府是傳媒的工作，但過多消極、負面報道只會適得其反。美國公關公司「Edelman」調查顯示，美國人對主流傳媒的信任度跌至新低，僅46%人相信主流傳媒。

文章指隨着拜登上任，傳媒仿佛突然面對特朗普離開所遺下的空虛，《紐約時報》專欄作家史密斯（Ben Smith）說：「很明顯會失去對國家政治的興趣，特朗普很擅於吸引人注意。」

政治新聞網站Politico編輯哈里斯（John Harris）認為，美國急需擺脫對特朗普的關注以及傳媒行業數十年來加深矛盾的文化，「特朗普引發蔑視，但也激發更多的蔑視，這些蔑視在一段時間後會上癮，你不能停止，你生活在憤怒及激動的狀態中。令人震驚是人們利用這種模式去賺錢及獲得豐厚回報——職業成功、認可——透過激化政治的蔑視。」

MSNBC電視台前製作人佩克里（Ariana Pekary）形容特朗普與美媒有互相倚賴的關係，指電視新聞是美國的「癌細胞」，她指標榜對抗特朗普的自由派傳媒事實上也是問題一部份，利用誇張情節加劇國家分裂，「無論他們是否意識到，他們通常都令問題變得更差」。

英國《泰晤士報》

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