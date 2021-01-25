西班牙一名85歲婆婆早前被指感染武漢肺炎後不治，其家人還收到她已被下葬的消息。她在「下葬」9天後竟回到原本居住的安老院，才發現擺了烏龍，因有關方面混淆死者名字而導致這宗鬧劇。

據西班牙報章《加利西亞之聲》報道，名叫布蘭科（Rogelia Blanco）的婆婆上月底感染武漢肺炎後，轉到另一間護理院接受治療，但延至1月13日「病逝」，葬禮於翌日舉行。根據當地防疫規定，家人不能出席其葬禮，僅獲告知死訊，布蘭科的丈夫當時忍不住痛哭。

意想不到的是布蘭科竟在9天後安然無恙返回跟丈夫同住的安老院，令所有人大吃一驚。據安老院負責機構聖羅森多基金會（San Rosendo Foundation）指，當時布蘭科轉到另一間護理院時，獲分配與另一名女性同房，病逝的其實該名同房女子，但院方弄錯二人名字。

報道指基金會對這宗「不幸事件」感遺憾，形容這是「絕無僅有」的案例，同時已通知了當地法院，將會修正相關錯誤。

中央社

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