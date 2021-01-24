荷蘭周末起實施宵禁抗疫，觸發抗議，演變成警民衝突。警方拘捕過100人。

在首都阿姆斯特丹，幾百人在市中心博物館廣場非法集會，被警方出動水炮、騎警、警犬驅散。片段顯示警員向在梵高博物館外聚集的人射水。過百人因為掟石和爆竹被捕。

在南部艾恩德霍芬（Eindhoven）市中心，幾百人集會期間，遭警方施放催淚彈和發射水炮驅散。當時有汽車被縱火，中央車站的商舖被搶掠。示威者向警掟石。車站附近廣場滿地石塊、單車和玻璃碎。示威者包括反移民組組織PEGIDA的支持者。

艾恩德霍芬警方表示拘捕了至少30人，呼籲公眾遠離市中心。來往中央車站的火車班次暫停。

這是荷蘭自疫情爆發以來最嚴重的衝突。阿姆斯特丹更是連續第二個周日發生警民衝突。

荷蘭上月中開始實施嚴格封鎖措施，直至下月9日，周六更展開二次大戰以來首次全國宵禁。

在阿姆斯特丹東北面80公里的漁村于爾克（Urk），反宵禁者周六縱火燒一個病毒檢測設施，又向NOS廣播公司記者噴胡椒霧。片段顯示，青年闖入設施，然後放火。

在南部城鎮斯特恩（Stern），警方試圖制止一場有約100人參加的非法派對時，亦爆發警民衝突。

宵禁周六起每晚9時至翌日4時30分實施。當局截至周日向逾3,600名違反宵禁令者罰款95歐元（896港元），並拘捕25名違反宵禁令居民。

警方和市政府官員對示威者投擲爆竹和石塊毀壞警車的行為表示憤怒，說宵禁未來一周會繼續。

路透社／法新社／美聯社／德新社

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