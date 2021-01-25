美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）在當地周一宣佈參選阿肯色州州長，她在州內要先與其他黨員初選競爭。

桑德斯是阿肯色州前州長赫卡比（Mike Huckabee）的女兒，曾加入前總統特朗普競選團隊，在2017年出任白宮發言人，被認為是特朗普心腹之一。桑德斯在2019年6月離開白宮，特朗普讚揚她表現出色，公開鼓勵她參選阿肯色州州長。

離職後一直鋪路

外界早已預料她有意參選州長，據指她離職回到家鄉後不時約見州內共和黨組織，為此鋪路。該州現任州長為共和黨的哈欽森（Asa Hutchinson），受任期限制不能連任，暫未有民主黨員公佈參選。阿肯色州副州長格里芬（Tim Griffin）和檢察總長羅列吉（Leslie Rutledge）將會與桑德斯競逐共和黨初選。

桑德斯為特朗普工作時曾被質疑誠信，「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）指她曾承認誇大表態支持特朗普解僱聯邦調查局（FBI）局長科米（James Comey）的FBI探員人數。

美國近年因政治立場分裂，2018年6月桑德斯（Sarah Sanders）曾因效命於特朗普，而被維珍尼亞州的「紅母雞」餐廳拒絕招待。事件一出引起兩極反應，「案發」的紅母雞在餐飲推薦網站Yelp上好評大幅增加，然而位於其他地區的同名餐廳卻飽受困擾，除被留下負評外，還收到恐嚇要破壞餐廳。

美聯社／《蘋果》資料室

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