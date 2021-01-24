德國漢堡衞生部門周日表示，空中巴士（Airbus）位於當地的工廠21名工人確診武漢肺炎，已經隔離500人。

空中巴士德國公司發言人韋頓（Daniel Werdung）表示，該公司在發現員工感染後立即採取了大規模檢測和隔離等應對措施，將繼續配合政府部門的措施。至於此次感染事件對生產的影響，以及是否會將生產轉移至其他工廠進行，該公司仍在研究。

目前，造成此次聚集性感染的源頭仍在調查中。有德媒報道稱此次感染事件或與近期傳入德國的高傳染性變種毒株有關，漢堡市衞生局發言人赫爾弗里希（Martin Helfrich）回應稱，衞生部門尚無法證實這一猜測。他強調，要對病毒樣本進行基因測序後方能得出結論。意味最快下周才有結果。

空中巴士官網資料顯示，漢堡工廠是空中巴士全球第二大工廠，其A320系列客機每年有一半以上產自該廠。空中巴士在漢堡擁有的僱員超過1.2萬名，是漢堡員工數最多的工業企業。

德國近期出現多個感染群組。首都柏林一間醫院周六20人確診，要實施全面封鎖，病人和醫護人員全部隔離。呂貝克（Lübeck）一間醫院共有79名員工和43名病人中招。

路透社／德新社

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