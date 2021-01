(北美通訊)特朗普執政時期的白宮抗疫小組召集人伯克斯(Deborah Birx)日前接受訪問時表示,特朗普在應對武漢肺炎疫情時所得的數據,是由特朗普內閣提供,直言內容與真實數據有出入,指「團隊中有人偽造『平行』數據和圖表,並展示給總統。」(Someone inside was creating a parallel set of data and graphics that were shown to the president)伯克斯又表示,特朗普向記者展示、有關美國武肺疫情的圖表並非由她提供,然而她也不清楚是誰製作這些不實數據。

伯克斯又指,在疫情爆發初期,因大家都不了解這種新型病毒,所以各人都只靠自己的認知去判斷形勢,她透露在特朗普團隊中,有人切實肯定武肺疫情只是一個騙局(Hoax)。伯克斯又向記者表示,自己的言論曾被特朗普團隊打壓,但她否認曾隱藏涉及病毒的準確消息。

伯克斯在訪問中再次提到早前向白宮請辭的原因,「當政治領袖的言論與維護公眾健康的需求不相符,將嚴重影響抗疫工作,這就是我決定離開工作崗位的原因。我的言論不再需要被審查。」

伯克斯透露,在大選前期,當特朗普得知疫情的嚴重程度時,明顯感到不快,她亦對特朗普團隊的抗疫方式感到擔憂,她補充,「自己在職時每日均問自己,自己所做是否能對抗疫工作帶來好處。」

64歲的伯克斯在去年聖誕節前夕表示將會退休,並表示願意在必要時幫助拜登團隊應對疫情。

