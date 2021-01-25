武漢肺炎疫情嚴重影響多個行業運作，大批勞工失業。樂施會周一發表報告，指出疫情期間貧富懸殊更趨劇烈，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）等巨企總裁在疫情中因救市措施逆市發大財，從事金融業的人士亦受惠，但基層勞工卻朝不保夕。樂施會促請各地政府增加富人稅率，並加強保障勞工。

樂施會報告以《不公平的病毒》（The Inequality Virus）為題，指疫情對最貧窮和弱勢社群打擊最大，女性及邊緣工人失業情況最嚴重，估計全球逾1億人走進赤貧，料需逾十年時間才能讓貧窮人口數字回到疫情前水平。

股市帶動 富豪總資產疫下增五成

然而與此同時，全球首1,000名富豪總資產單在2020年3月至12月間，已由8.05萬億美元（約62.4萬億港元）升至11.95萬億美元（約92.6萬億港元），升幅接近五成。而單是全球十大富豪的期內資產已增長5,400億美元（約4.2萬億港元），當中包括貝索斯、馬斯克、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、facebook總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），以及LVMH總裁阿諾特（Bernard Arnault）等。

樂施會指各地政府為挽救經濟推出救市措施，刺激股市持續上升，美股三大指數不斷創新高，富豪的財富亦水漲船高，但實體經濟仍然處於低谷。樂施會訪問全球79個地區合共295名經濟學家，87%表示預計他們所在的國家貧富懸殊會因疫情惡化。

資產經理收入超新紮護士1400倍

不同行業之間的收入差距亦在疫情中突顯，以英國為例，最高收入的資產管理經理去年全年收入達3,100萬英鎊（約3.3億港元），但新入職的護士全年收入僅約2.2萬英鎊（約23.3萬港元），兩者相差1,400倍。

樂施會執行董事布赫（Gabriela Bucher）表示，疫情期間收入不均的擴大速度是有記錄以來最快，形容目前的經濟體系受操控，導致財富只流入最富裕的人手上，他們固然可過上窮奢極侈的生活，但真正在前線面對疫情的醫護人員、商店服務員和小商戶則要為生活開銷煩惱。

促向巨企徵特別稅 保障基層工人

樂施會表示，單是十大富豪增添的財富已足以讓全球人口獲接種疫苗，形容疫情暴露出貧富懸殊，促請各地政府向富人及巨企徵收更多稅項，用作保護基層。樂施會推算若各國向全球32間在疫情中獲利最多的企業加徵特別稅項，已可帶來一筆過1,040億美元（約8,062億港元）額外收入，設立最高工資制度限制高層收入，亦可減低企業大規模裁員機會。

美國麻省大學阿默斯特分校經濟學教授高希（Jayati Ghosh）表示，國際社會需通力合作，改變貧富懸殊問題，相信美國新任總統拜登會更樂意與其他國家合作，打擊避稅天堂並加強支援發展中國家。

路透社/樂施會

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！