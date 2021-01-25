武漢肺炎患者身心俱飽受折磨，英國有染疫人士因為病情太嚴重向醫生表示不想被救活，所幸最終病情慢慢好轉。不過有些人由入院至離世都相當痛苦，更難受的是，醫護只能在身旁看着病人受苦慢慢去世。

現年56歲的瓦恩德爾（Diane Varndell）在聖誕節前感染武漢肺炎，後來入住埃塞克斯（Essex）的一間醫院接受治療，她坦言自己當時相當辛苦：「我不想接受復甦，因為我真的太痛苦了，大家都以為很容易（康復），但其實不是。」

瓦恩德爾的病情相當嚴重，她透露即使能夠康復，但身體狀況比入院前差很多的話，倒不如不接受救治。幸好，她的病情逐漸好轉，度過巨大的難關，身體狀況比起好剛入院時好得多。

然而，不是每位病人都有如瓦恩德爾般幸運，有醫護指經常看到病人入住醫院後，病情在數天內迅速惡化，「他們疲憊不堪到不能走動」，最終逝去。另一名醫護形容道：「你真的可以看到他們在掙扎，在不斷喘氣，這很可怕，但我們仍會陪伴他們至最後一刻。」

英國廣播公司

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