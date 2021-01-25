即時通訊軟件WhatsApp早前作出具爭議的私隱條款變更，隨即掀起社交平台移民潮。根據英國方面的數據顯示，2021年至今全球下載Signal及Telegram這些WhatsApp競爭對手的用戶，合共多達3,000多萬人，分析認為反映私隱現已成為用家最大考慮。

WhatsApp對手用戶劇增

WhatsApp更新私隱條款，要求用戶「同意」接受將電話號碼、手機所在位置等資料分享給其母公司Facebook，立即引起廣泛關注和擔憂，不少人選擇「轉會」使用其他通訊軟件。據英國國會內政委員會數字，單是今年頭三周Signal用戶全球增加750萬，而Telegram則大增2,500萬人。

手機程式分析公司「App Annie」的數據亦反映了這股「移民潮」，WhatsApp本月初在英國的下載量仍名列第8，但直到1月12日已跌到第23名，而Signal的情況更為誇張，這款以通訊安全為賣點的程式在英國下載排名由1月6日的1,000名以外，急升至1月9日的第1名。

WhatsApp亦認為這現象是跟其新政策有關，雖然強調不會改變跟Facebook共享數據的立場，但未來會加強溝通和解釋，同時將用戶「同意」新政策的限期由2月8日推遲至5月15日。

私隱成用戶最大考慮

App Annie的市場洞察總監戈德拉蒂（Amir Ghodrati）指，網絡移民的情況其實常見，「這種通訊軟件和社交平台的轉移並不罕見，由於社交平台的特性及可以即時跟人通訊的功能，它們能根據現實正發生事件而迅速增長。我們可以看到過去幾年對強調私隱的加密通訊和程式的需求大增。」

戈德拉蒂補充，早於Whatsapp推出新政策前已有社交移民情況，他指着重隱私的程式下載次數已穩步上揚：「在2020年（上半年），提供更強私隱功能的通訊程式已有很大的增長，這些應用程式的活躍用戶比其他程式多30%。」

英國《衞報》

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