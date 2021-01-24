以謝志樂為首的跨國販毒集團，簡稱「公司」。主要收入來自販運冰毒，混入茶包運毒；相比西方毒販，執法人員說「公司」運作更有紀律，做事更精密，利潤亦更高，足令有仇的幫派都可以合作；聯合國毒品及罪行辦公室保守估計，「公司」2018年利潤或達1,770億美元（13,800億港元）。

毒販常聽聞黑吃黑，但謝志樂的「公司」反而拉攏各地黑幫合作，除了自己大圈幫，還有港澳14K、和勝和和新義安，台灣有竹聯幫、日本極道、澳洲黎巴嫩幫和電單車黨，以至泰越地方幫派，日常有謝志樂之下19名分區頭目處理，甚至有軍人參與；有被訪者說集團在「金三角」製冰工場，正由當地游擊隊保護。

疫市增產 跑贏墨行家

另一個其他毒販做不來的賣點，是在於有購物網般的「銷售保證」，如果買家訂下的毒品在運送途中被執法人截走，保證毋須加錢，即時再出新貨，或是原銀奉還，這個政策有助集團接到更多生意。

因着遍佈十國的友好網絡，「公司」貨量穩定，去年武漢肺炎肆虐，生產量不減反加，疫市跑贏斷貨的墨西哥行家；去年各國忙於抗疫，「公司」乘機增產量，市場佔有率亦在近五年擴張，佔四成至七成。

不過，「公司」對待犯事者亦非常殘暴，緬甸警方2016 年在被捕台灣頭目手機中，找到不少「行家法」的影片和照片，其中一段片的被縛男子，因聲稱在海上交易間將300公斤冰毒丟下海，遭三人電擊再以火燙腳板。

路透社