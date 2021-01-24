根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,886萬，全球死亡人數超過212萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,500萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過41.7萬。印度確診人數超過1,065萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破881萬，死亡人數超過21.6萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯等7國確診宗數均超越100萬大關。

●美國確診武漢肺炎人數周日突破2,500萬。

總統拜登上周三入主白宮當晚，美國死於武肺人數達405,400萬，比二次世界大戰美軍陣亡人數還要多。他就任總統一天後，宣佈針對疫情10項措施，包括加快接種疫苗和進行病毒檢測、緊急立法加快生產口罩等必需品。他視抗疫如「戰時任務」。

不過，美國疫情其實有放緩迹象，過去一周平均每日確診個案17.6萬宗，本月初為24.4萬宗。

●法患者入院率創兩個多月來新高

法國衞生部周日公佈的數據顯示，患者入院人數出現自去年11月中以來最大單日升幅，增加493人，累計26,393人。入深切治療部的人數亦再度增加，多69人，累計3965人，是11月中以來最大單日新增人數。

法國官方抗疫小組「科學委員會」主席德爾弗拉西（Jean-François Delfraissy）表示，由於變種武肺病毒肆虐，法國可能需要第三度「封城」，否則3月中開始將陷入困境。他認為可趁2月學校假期實施封城，並將假期延長至少一周。

●塞爾維亞一名由英國入境的女子感染變種武肺病毒，是該國首宗變種毒株病例。總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，所有密切接觸者已被隔離，由於檢測及時，毋須實施封鎖措施，但必須繼續為公眾接種疫苗。

路透社／法新社／美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！