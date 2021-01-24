俄羅斯逾百個城市前日有民眾響應號召示威，要求釋放反對派領袖納瓦爾尼，部份人與警員衝突受傷，全國逾3,500人被捕，歐美譴責俄羅斯嚴苛鎮壓示威及拘捕記者，要求立即放人。

大批納瓦爾尼支持者前日在首都莫斯科斯中心集會，高呼「普京是盜賊」和「還納瓦爾尼自由」口號，有出席者形容當局打壓情況越來越差，已無法律可言，「若我們保持沉默，情況將永遠繼續」。報道指，一度有四萬人在市中心集會，但當局稱只有4,000人。手持警棍的防暴警察將示威者驅離普希金廣場，示威者則向警員擲雪球，雙方衝突，有人受傷。警方將多人押上車，被拘留的包括納瓦爾尼妻子尤利婭及盟友索博利，尤利婭隨後獲釋。另一批納瓦爾尼支持者在他被囚禁的監獄外集會被捕。

歐美譴責鎮壓示威

當局早前警告民眾出席未經批准活動屬違法或遭檢控，但前日的示威席捲全國遍及百多個城市，地理規模史無前例，甚至被視為反對派今年稍後舉行國會選舉前動員能力的考驗。除了莫斯科，聖彼得堡亦有大規模示威；西伯利亞的雅庫茨克更有示威者冒-50℃嚴寒外出聲援。納瓦爾尼支持者召群眾本周六繼續上街。

美國和歐盟譴責俄羅斯對待示威者及記者的嚴厲手段。美國國務院指，納瓦爾尼及其支持者被捕，令人擔憂公民社會和基本自由受進一步限制，要求立即放人，並敦促俄國配合國際社會有關納爾瓦尼中毒調查，及解釋使用化武情況。俄批美干涉其內政。

法新社/美聯社