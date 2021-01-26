波特蘭市長被無罩男「挑機」 向對方噴射胡椒噴劑

美國民主黨籍的俄勒岡州波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）周日在酒吧吃晚飯時，聲稱被一名未有戴口罩的男子挑釁，竟然動用胡椒噴劑噴向對方。

警方引述惠勒的口供指，事發於晚上8時，惠勒與前市長亞當斯（Sam Adams）吃晚飯後正離開酒吧，遭一名沒戴口罩的男子拍攝他們，「他指責我坐在餐廳內沒有戴口罩，事實上，我當時坐在餐廳的戶外區域，我告訴他現時武肺防疫規則容許民眾飲食時不戴口罩」。但該名無罩男繼續指責他，並跟隨他到其座駕，雙方「只相距一或兩呎」，令惠勒擔心受到感染。

惠勒表示：「我明確要求他退後，他不肯，於是我告知他我攜帶了胡椒噴劑，如果他不後退，我便會使用噴劑。他仍然不肯離開，我便用胡椒噴劑噴他的眼睛。」惠勒稱他隨即扔了一樽水給男子，讓他清洗眼睛，然後通知有關部門及他的助手。去年11月連任後，惠勒曾在公開場合遭到襲擊。本月初他外出就餐時，又有一群左翼激進分子走近他，不滿他去年處理示威手法，大叫要求他辭職。

朱利亞尼被投票公司告誹謗 遭索償13億美元

在去年11月美國大選獲多個關鍵州分採用的投票系統公司「Dominion Voting Systems Inc」，入稟控告前總統特朗普的律師朱利亞尼（Rudy Giuliani），指對方有關大選舞弊的「謊言」涉及誹謗，要求賠償13億美元（101億港元）。

總部位於丹佛的Dominion指控：「他（朱利亞尼）與他的團隊製造及散佈了『大謊言』，預知會廣泛流傳及誤導數百萬人，相信Dominion偷了他們的選票及控制了選舉」，強調訴訟旨在「道出真相」及「為公司、員工及選舉程序站出來」。Dominion早前已控告特朗普另一私人律師鮑威爾（Sidney Powell），指她就特朗普敗選而散播虛假陰謀論。公司高級員工庫默（Eric Coomer）也控告特朗普競選團誹謗，聲稱受到特朗普支持者的死亡威脅，因而被迫躲藏起來。

特朗普及其團隊在去年大選後，花了兩個月入稟法院提出選舉舞弊的訴訟，並要求否決選舉結果，但始終未獲法院受理審訊。朱利安尼上周在一個電台節目中，仍堅持大選存在舞弊，「行使我的言論自由權，捍衞我的客戶」。

拜登廢除特朗普禁令 准許變性人參軍服役

美國總統拜登繼續簽署行政命令，周一推翻了前任特朗普的禁令，准許變性人在美軍服役。

拜登的行政命令即時禁止任何非自願退伍、開除或因性別認同擔憂而拒絕他人入伍的行為。白宮在聲明表示：「總統認為性別認同不應該成為參軍的障礙，美國的力量在於其多元性。允許所有合格的美國軍人為他們的國家服務，對軍隊和國家都更好，因為一個包容性的軍隊才更有效。簡單而言，這是正確的事情，也符合我們的國家利益。」

前總統奧巴馬在2016年首次允許變性人參軍，還允許他們在服役期間進行變性手術時得到醫療照顧。但特朗普上任後，在2018年發佈限制變性人在軍隊服役備忘錄，指變性軍人將導致「巨大的醫療成本和混亂」。現時變性人在美國軍隊服役的人數不明確，但據一些倡導組織表示，可能達1.5萬人。

美國霍士新聞/路透社／中通社

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