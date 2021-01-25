美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一表示，美國與中國正在激烈競爭，中國從事傷害美國工人的行為，拜登將以「戰略性耐心」（strategic patience）政策，處理美中關係。

普薩基在白宮記者會上表示，美國看到中國過去幾年對國內越加專制，對外則自信爆棚，「北京正在挑戰我們的安全、繁榮、價值，美國要以新方式應對」。

她說：「我們正從耐心着手處理與中國關係。」她解釋，美國正在諮詢外國盟友、民主共和兩黨的意見，而各部門正合作全面檢討對華政策，涵蓋商業、貿易等多方面。

普薩基表示，拜登會等待全面檢討完成之後，再決定如何發展美中關係，強調他會以多邊方式處理美中關係。她說：「總理致力於從多方面制止中國經濟濫權，而最有效方式是與盟友和夥伴合作。」

被問到會否繼續封殺中國電訊設備巨擘華為時，她說中國的商業間碟和竊取知識產權問題仍須關注，「總統認為美國要更好地保護自己，要中國為不公平而非法的行為負責，確保美國技術不被利用作中國軍力擴張」。

拜登與默克爾通電話

另外，拜登周一續與盟友通電話，與德國總理默克爾同意加強跨大西洋合作，認同只有靠國際緊密合作，方能克服武漢肺炎疫情。

拜登周一亦簽行政命令，讓聯邦政府優先讓美國企業承包項目，並優先採購美國貨，以推動國內製造業。

路透社

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