美國總統拜登上任後，各國都觀望他的外交方針有何改變。美國《紐約時報》編輯部發表評論文章，指即使前總統特朗普離任，美中關係前景仍然黯淡，而北京對香港的打壓行動是拜登上任初期的考驗，促拜登支持香港人權。

《紐約時報》回顧過去一個月影響中美關係的事件，包括港府早前動用1,000名警力以港版國安法拘捕數十名民主派議員、律師和社運人士，聲稱他們去年舉辦民主派初選「顛覆國家」；美國時任國務卿蓬佩奧在1月中旬，宣佈中國對維吾爾人的行動干犯種族滅絕及反人類罪等。中國則在拜登上任後宣佈制裁蓬佩奧等28名特朗普任內官員。文章形容這些事件反映中美兩國分歧嚴重。

拜登官員表態撐港

評論指北京的舉動或是希望向華府傳遞「香港問題不容談判」的訊息，但拜登政府至今未有退讓。白宮國家安全委員會發言人早前直指，中國企圖利用黨派分歧的做法不會成功，候任國務卿布林肯（Antony Blinken）亦在香港警方大搜捕後，隨即強調拜登政府會與港人站在同一陣線，反對北京打壓民主。《紐時》形容從拜登麾下官員對香港的關注，可見華府對華政策應會延續。

《紐時》指初選大搜捕事件亦反映北京以及香港的親北京派系動用港版國安法的範圍之廣，以至北京的價值觀。中國國家主席習近平早已表態稱，西方以人權和民主價值作為武器，又提出「人類命運共同體」等概念，反映習認為專制政治如同西方民主自由體制一樣具合法性，故中共無法容忍香港公然反駁習近平「不自由的意識形態」。

稱香港人勇敢反抗

評論表示中國收緊香港的言論自由，又打壓法院和僅餘的民主，形容香港人勇敢反抗，一再捍衞北京在「一國兩制」下承諾的權利。但世界民主國家除口頭聲援外，卻欠缺具體行動支持，強調西方對香港的支持非常重要，能向其他專制政權發出訊息。

《紐時》最後指出，美國對華政策一方面要認清中國在經濟和軍事上的強勢，同時亦有義務支持香港、澳門、新疆、西藏人民的權利，以及因其民主制度觸怒中國的台灣，將是拜登政府最棘手的外交問題，並強調無論如何，拜登政府也應該支持香港人。

美國《紐約時報》

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