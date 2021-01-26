印度首都新德里周二有萬名農民，因為不滿當局的農業改革，在周二印度共和日（Republic Day）示威，要求撤銷有關措施。農民騎馬甚至出動超過1萬部拖拉機衝擊警方路障，警員出動催淚彈、水砲等驅散示威者。

防暴警察試圖用大貨車及巴士擋住道路，以阻止農民到達首都中心。示威者步行或騎馬在首都新德里示威，並駕駛拖拉機衝破警方防線，農民領袖指現場有超過1萬部拖拉機參與。防暴警察發射催淚彈及水炮驅趕拖拉機，示威者又在德里紅堡（Red Fort）展示農業工會和宗教旗幟。多個地鐵站受示威影響關閉，而當地多個地區及周邊地區的網絡都暫停。

警方指示威中至少有一名農民死亡，因為拖拉機翻側而被壓死，暫時身份及死因未明。但有農民指他是被槍殺，示威者在其屍體披上印度國旗，並放在路上。

參與示威的農民近兩個月以來在首都邊緣紮營，並封鎖首都連接印度北部的高速公路，他們指去年9月通過的農業改革會令農業商業化，損害農民收益。

美聯社／半島電視台

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