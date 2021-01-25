（北美通訊）美國最盛大的運動賽事美式足球總決賽「超級碗」（Super Bowl），將於2月7日舉行。疫情影響下，不少企業削減廣告開支，啤酒商百威（Budweiser）便宣佈，將削減投放在超級碗比賽上的電視廣告開支，並捐贈宣傳武漢肺炎疫苗接種計劃。

過去37年，百威皆購買大量比賽期間的電視廣告時段，推廣旗下啤酒品牌，但今屆超級碗賽事中，百威只留下四分鐘廣告時間，宣傳旗下飲品。百威公司營銷副總裁魯斯吉（Monica Rustgi）表示，公司仍在計算將投放多少金錢宣傳疫苗注射，但表示這將是「數百萬美元」承諾，例如把廣告時間捐給非營利組織和武漢肺炎疫苗教育資訊等。

至於百威在超級碗前夕的宣傳活動，則包括周一起播放的疫情相關廣告，如舉行保持社交距離的生日遊行、穿上「黑人命可貴」球衣的運動員、醫護人員接種疫苗等。

除百威外，百事公司亦宣布，不會為百事可樂（Pepsi）在超級碗期間購買電視廣告，僅贊助中場表演活動；可口可樂﹑奧迪汽車及墨西哥牛油果亦已宣佈，不會購買超級碗電視廣告。

第55屆的超級碗將於佛羅里達州坦帕市（Tampa）舉行，受疫情影響，場館只開放三分一位置、約2.2萬觀眾可入場觀賽；加上防疫措施不鼓勵民眾聚會，估計在家舉行的歡看派對規模亦會縮小。

作為美國年度盛事，超級碗賽事多年來一直雄踞美國電視收視率首位，收視率高達40%至60%，遠遠高於排名第二的奧斯卡頒獎典禮。因此，超級碗是大企業購買電視廣告「必爭之地」。去年，超級碗的電視廣告收益達破紀錄的4.89億元（美元﹒下同），平均一節30秒的電視廣告，叫價達550萬元。

但在疫情下﹐花費550萬元購買30秒電視廣告，顯得相當奢侈。很多企業不肯定是否能值回票價，例如可口可樂公司過去一半收入來自體育場館﹑戲院等，但這些公共場所因為疫情而關閉，拖累公司整體銷售額大跌，可口可樂在12月宣佈裁員，表示今年不會投放廣告資源，確保資金用得其所。

為了填補超級碗期間的廣告空檔，TikTok競爭對手Triller﹑網上散工平台Fiverr﹑網上汽車銷售商Vroom等後起公司，正爭相購買廣告時段；其他品牌如M&M’s、品客、豐田汽車等，則一如以往投放廣告。

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