一個科技業團體周一呼籲美國拜登政府檢討特朗普政府的出口管制政策，呼籲新政府基於國家安全理由禁止向中國出售美國技術時，應與盟友合作。

代表全球半導體設備製造商的國際半導體產業協會（SEMI）表示，前朝的單邊規則或令任何潛在利益隨時間效果減退、令美國科技業蒙受不必要損害、令美國出口商面臨報復風險。

SEMI會長馬諾查（Ajit Manocha）在給準商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的信中表示，「多邊管制可提供公平競爭環境、產生最大效果、對美國安全及經濟競爭力損害減到最少」。

馬諾查指出，外國競爭者推銷貨品時越來越不受美國出口管制。他批評特朗普政府實施的規則，鮮有採納公眾意見，政策亦有欠全面，指「那極不尋常的過程帶來意外後果」。

馬諾查呼籲雷蒙多盡快糾正前朝去年8月中旬封殺中國電訊設備製造商華為的措施，指措施無意中殃及若干外國製半導體生產和測試設備。商務部工業和安全局（BIS）去年8月進一步將華為及其38家非美國關聯公司列入實體名單，限制他們使用由美國技術和軟件在美國本土或國外製造的產品。

馬諾查又要求拜登政府從速審批積壓的供貨許可申請，指延遲審批等於變相拒絕申請。

信中特別指美國去年在未有諮詢業界意見下，禁止向逾百個中國解放軍相關實體供貨，建議美國與荷蘭、德國、英國、日本、南韓等國合作，制訂限制向中國提供半導體技術的共同目標。

SEMI將信件副本寄給新任國防部長、國安顧問、準國務卿、準能源部長、準財長。

路透社

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