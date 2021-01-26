英國有武漢肺炎陰謀論者大鬧醫院，周二試圖把醫院一名年老垂危的武肺重症病人擅自帶出院，但醫生警告該病人氧氣水平低，沒有氧氣「隨時會死亡」，雙方一度爭執。該名沒戴口罩的陰謀論者其後被保安趕走，警方正調查事件。

事發在薩里郡雷德希爾（Redhill）的東薩里醫院，沒戴口罩的男子利茨（Tobe Hayden Leigh）到急症室企圖帶一名年老垂危的武肺病人出院。片段所見，利茨及病人家人在病房與一名年輕男醫生爭執。醫生嘗試拯救病人性命，並警告如果拿走氧氣管，病人就會死。自稱是病人「麥堅時友人」（McKenzie friend，即未受訓法律助理）、且沒戴口罩的利茨，指責院方就病情「說謊」，令其家人蒙在鼓裏。

不過，醫生回應說：「我主要關心他的安危，而你現在令他很危險，他拿走了氧氣，如果不接回去他會死。」這時病人說：「不，我不會。」醫生拒絕再談論下去，把氧氣管接回，病人不情願地接受。

醫生再向家人表示，這樣走進病房會撒播武漢肺炎病毒，但利茨卻堅稱「我們很好」。而咳嗽和明顯呼吸困難的病人說：「那我的意願呢？」此時，醫生指向屏幕所顯示的氧氣含量，稱：「73％足以導致在任何一刻死去。」

陰謀論者宣稱病人被扣留 服食維他命已足夠

家人繼續挑戰醫生的決定，醫生則態度堅決，稱病人沒有持續供氣就會死，「武漢肺炎影響他肺部，正服用類固醇藥地塞米松（Dexamethasone），又使用抗生素治療細菌感染」。利茨反指服用維他命C、維他命D及鋅已經足夠。

醫院保安隨後到場並要求利茨離開，但他拒絕服從，聲稱病人被「扣留」，又疾呼：「我是法庭官員，現在跟你說，如果一隻手碰到我，就會算你襲擊。」醫生再告訴病人要接上呼吸機，但病人搖着頭說：「不要，盡快讓我離開。」隨後利茨再叫喊武肺陰謀論，醫生不再回應，只叫保安趕走他。

薩里警方發言人表示，周二下午接報有人進入深切治療部希望帶走家人，其間沒有戴口罩。警員已就違反防疫措施向兩人罰款，以及發出警告，「正就上載到社交網的片段及回應展開調查」。

英國《每日郵報》

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