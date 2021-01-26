美國前總統特朗普在任內向中國展開貿易戰，對中國貨品加徵關稅。雖然白宮易主，但中國對美貿易仍然存在挑戰。美聯社分析指，拜登上任後優先處理武漢肺炎疫情及國內經濟，不會馬上與中國對抗，但任內仍要處理兩國貿易紛爭，即使未必如特朗普政府般銳意降低對華貿易赤字，但將轉為重點迫使中國開放市場，且難望突然作出削減關稅等措施重大變化，因此相信中美貿易戰會延續。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一表示，拜登正審視對中國貨品的關稅政策，期望在未來與盟友協調，暫未決定作出任何改變。拜登希望北京要為其「不公平及非法行為」負責，並確保美國科技不會促進中國的軍事建設，「總統致力制止中國的經濟剝削」。

想在貿易有所進取 中國要先作出改變

美聯社分析指，中國因為其貿易紀錄、與鄰國的邊界紛爭、鎮壓香港、打壓維吾爾人、竊取技術及間諜行為，令其在華盛頓面臨前所未有的抗拒。美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）本月發言時表示，美國正面對來自中國的競爭，「中國的經濟受到中央政府主導，未有受到政治多元、民主選舉或民意的壓力」。

荷蘭國際集團（ING）全球貿易分析師拉烏爾（Raoul Leering）指，認同前總統特朗普所指，中國是較美國設下更多貿易壁壘，並對經濟作出更多官方干預。他稱，如果中國想在貿易上有進展，就要作出改變，「這視乎中國改革及改變政策的速度，看拜登會否減少貿易壁壘」。

料拜登專注結構改革 短期難逆轉對華鷹派

牛津經濟研究所（Oxford Economics）的高路易（Louis Kuijs）說：「我認為拜登會更專注嘗試結構性改革，需要些時間才能有任何明顯的改變或宣佈。」他指出，拜登政府可選擇放棄前朝政府對中國的懲罰，以換取中國作出政策上的改變，但他與其他經濟學家均認為，降低科技和金融市場的關稅及限制，不太可能是拜登政府的優先事項。摩根資產管理的盛楠（Sylvia Sheng）指出：「很難看到美國逆轉近期對華鷹派的趨勢。」

北京對外經濟貿易大學世貿組織研究院院長屠新泉（Tu Xinquan）認為，華盛頓「視中國為競爭對手」，故不太可能放寬技術限制，削減關稅可能是短期的唯一選項。

美聯社

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