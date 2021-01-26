在去年武漢肺炎疫情初期，意大利淪為歐洲最嚴重疫區，總理孔特（Giuseppe Conte）領導的聯合政府在近期處理歐盟抗疫撥款的手法備受批評。隨著「活力黨」（Italia Viva）早前退出執政聯盟，令孔特政府在參議院失去多數優勢，施政勢必面臨更大阻力。孔特據報準備在周二辭職，並尋求總統授權重新籌組聯合政府。

孔特辦公室周一發聲明稱，將於周二早上開會，向各部長交代請辭的決定，其後便將會見總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）。外界預期，孔特屆時將要求馬塔雷拉授權重組政府，倘若失敗，馬塔雷拉有權要求其他政治領袖嘗試組閣，甚至下令提前大選。

無政黨背景的孔特自2018年起擔任總理，先是聯同反建制的「五星運動」和極右的「聯盟黨」合組政府，其後「聯盟黨」退出，由中間偏左的民主黨頂上，繼續以聯合政府的姿態執政。

不過，民主黨前總理倫齊（Matteo Renzi）其間創立的「活力黨」，因為不滿孔特應對疫情措施，以及不同意孔特處理歐盟2090億歐元（近2萬億港元）撥款的手法，決定退出聯合政府。

信任投票過關 但已淪少數政府

眾議院上周表決對孔特的信任投票，孔特以微小優勢過關，避免政府即時倒台。即使孔特仍然獲得「五星運動」表態支持，但已淪為少數政府，難望有效施政。

意大利的武漢肺炎疫情一度嚴峻，染疫死亡人數累計超過8.5萬人。國內經濟亦有待復甦，歐盟去年分配2090億歐元於意大利刺激經濟，但如今國內政治局面，引起外國憂慮當局能否有效運用該筆資金。

分析指，孔特不希望提前大選，讓他有更多時間爭取中間派政客支持，以及重組政府。有民調顯示，倘若提早大選，目前將由右翼政黨佔優。

英國廣播公司／美國《華爾街日報》

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