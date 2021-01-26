美國總統拜登所養的兩隻德國牧羊犬「冠軍」（Champ）和「少校」（Major），周日正式入住白宮。前總統特朗普因自稱有潔癖，並無在白宮養寵物，意味著美國相隔4年後再有「第一寵物」入住白宮。

拜登周一在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，取消特朗普政府禁止跨性別人士參軍的命令，而「第一狗」發出的吠叫聲便吸引了傳媒注意力。第一夫人吉爾（Jill Biden）的發言人拉羅沙（Michael LaRosa）表示：「第一家庭想先安頓好，才把狗從特拉華州帶到華盛頓。」他又稱兩隻狗很適應新住處，「冠軍」享受放在壁爐旁邊的新狗床，「少校」則喜歡在白宮南草坪（South Lawn）奔跑。

「冠軍」是拜登夫婦2008年養的第一隻狗，取名自拜登童年時父親的鼓勵說話「Get up, champ」。至於「少校」，則是拜登夫婦2018年從特拉華人道主義協會（Delaware Humane Association）領養。「少校」引起媒體注意，始於去年拜登在家中與「少校」玩耍時右腳扭傷並骨折。特拉華人道協會上周有份舉辦網上籌款活動，慶祝「少校」從被遺棄的狗隻成為「第一寵物」，成功籌得超過20萬美元。

拜登一家亦計劃為白宮引入「第一貓」，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，預計這隻貓到達白宮時將「主宰互聯網上」。

第一寵物可望發揮公關助力

以往不少美國總統都在白宮養寵物，例如老布殊在任內飼養了史賓格犬；克林頓養一隻拉布拉多和一隻黑白貓；奧巴馬則養過2隻葡萄牙水犬。

「第一寵物」除了陪伴第一家庭的白宮生活，有時還發揮公關作用。曾撰寫白宮寵物書籍的作者皮肯斯（Jennifer Pickens）表示：「數十年來，寵物在白宮都發揮重要作用，不僅陪伴總統一家，還有助他們建立更為人性化和軟性的政治形象。」而拜登一家今次把領養的狗隻帶入白宮，更可能啟發其他人仿效他們的領養決定。

美聯社

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