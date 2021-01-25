（北美通訊）一名18歲的德州男子，向聯邦調查局（FBI）舉報父親，指他參與佔領國會行動，其父親最終遭當局拘捕。這名男子在接受訪問時強調，舉報父親是出於道德考慮，又指即使讓他再選擇多一次，他也會這樣做。

18歲的積遜雷菲特（Jackson Reffitt ）表示，在佔領國會行動當日觀看電視現場直播，看到示威者佔領國會情況，當時他媽媽大叫「你的爸爸在電視上！」，並發現父親基爾雷菲特（Guy Reffitt）。

他表示，一早已知道父親是極右翼民兵組織成員，幾年來，他的觀點越來越偏激。事後，父親對子女說，「如果你把我舉報出來，你就是叛徒，而你知道叛徒有甚麼下場，就是要吃子彈。」積遜認為，這只是恐嚇，不認為父親真的會這樣做。

不過，積遜舉報父親是因為他認為，父親思想已被操控，具侵略性。他曾擔心執法人員逮捕父親時會發生衝突，因為執法人員任何時候都有機會進來，父親也有機會開槍自衛。

48歲的基爾，1月15日被聯邦調查局逮捕，同時被搜出一支AR-15步槍和一把史密斯威森（Smith & Wesson）手槍，上周被正式起訴。

根據法庭文件，在佔領國會當天，根據YouTube和霍士新聞直播畫面，可以見到基爾在國會大廈時﹐穿著具軍事背心和黑色頭盔，上面有一個貌似GoPro的攝影機。聯邦調查局調查人員亦發現﹐他以前曾在一個名為「德州自由軍」的民兵極端組織，發表評論。

父親被拘捕後，積遜一直無法與基爾對話。他表示，希望能夠與父親說對不起，也不想把他弄得如此田地，對此感到內疚；但他表示，舉報父親是出於道德義務，認為這樣做可以保護家人及父親，因此事件重來，他也會再做一次。

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