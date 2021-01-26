英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠早前公佈，該藥廠與牛津大學研發的武漢肺炎疫苗需延期付運，料將影響多地疫苗接種進度。歐盟衞生事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）批評，阿斯利康提出的新付運時間表不能接受，且其就多項重要問題的解釋亦未能令人滿意。有歐盟官員斥阿斯利康延誤向歐盟交付疫苗，但同時繼續向其他市場付運疫苗，透露正研究向阿斯利康罰款。

對泰國澳洲供應亦減少

歐盟去年8月跟阿斯利康簽訂價值3.36億歐元（約31.6億港元）的合約，購買3億劑武肺疫苗，首批疫苗原定2月15日付運。不過，阿斯利康上周指，由於比利時廠房產量不足，首批對歐盟付運的疫苗數量或需減少61%，只餘3,100萬劑。公司周一再指，對澳洲和泰國的疫苗供應亦會延誤。另據泰國衞生部表示，阿斯利康只能向該國供應15萬劑疫苗，較原定計劃的20萬劑少25%。

歐盟官員周一與阿斯利康藥廠代表會晤，要求對方說明及解釋疫苗延誤付運的細節，阿斯利康總裁索里奧特（Pascal Soriot）會前曾向歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）保證，會對疫苗付運全力以赴。

擬要求歐藥企申請出口疫苗

不過，基里亞基季斯會後表明不滿意阿斯利康的回應，亦不接受阿斯利康提出的新時間表，要求詳細檢視阿斯利康的疫苗生產數字，以及這些疫苗的付運地點。她指出，此前的疫苗付運時間是雙方同意，歐盟亦為疫苗研究提供財政支持，因此希望看見回報，形容阿斯利康延誤供應疫苗的做法令人意外，要求對方全面履行合約。

基里亞基季斯同時表示，將來所有在歐盟生產武肺疫苗的企業，如要向歐盟以外地區出口疫苗，需先向歐盟通報及申請。假如建議成真，英國及其他非歐盟國家疫苗供應勢必進一步受阻。現時香港訂購的部分疫苗也是從歐洲廠房製造。

德國執政黨基督教民主聯盟歐洲議會議員里澤（Peter Liese）稱，阿斯利康不應以任何藉口延誤付運疫苗，質疑為何只有歐盟供應鏈受阻，英國等其他地方卻續獲供應，「這站不住腳」。歐盟官員坦言，對疫苗付運的期望不大，或會考慮按照疫苗延誤的程度，向阿斯利康處以相應罰款，但現階段仍言之尚早。

英國天空新聞／英國《泰晤士報》／《德國之聲》

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