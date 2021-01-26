美國總統拜登上任後簽署行政命令，停止美加Keystone XL輸油管項目工程，將嚴重打擊加拿大石油出口和從業員生計，特別是艾伯塔省。加拿大國會周一緊急辯論事件，在野保守黨有成員要求以貿易限制報復美國。加拿大自然資源部長奧里根（Seamus O’Regan）則稱，美國是加拿大石油最大出口市場，若對美國發動貿易戰，將進一步打擊加拿大能源業工人生計。

保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）提出就Keystone XL項目召開緊急會議，他批評政府支持不足，形容艾伯塔省首府卡加利（Calgary）現已面臨失業嚴重、大量辦公室空置等問題，政府卻忽視國民需要。同一政黨的艾伯塔省省長堅尼（Jason Kenney）要求加拿大政府就美國取消Keystone XL項目，向美國展開制裁。

石油開採和加工行業是艾伯塔省的經濟支柱，省政府已為Keystone XL項目投資15億加元（約91.1億港元），並提供數以億元計貸款擔保，可是項目如今再臨難產危機。

加拿大能源95%向美國出口

Keystone XL輸油管項目將連接加拿大艾伯塔省與美國內布拉斯加州，當初在美國前總統小布殊任內提出，於奧巴馬任內遭推翻，後來獲特朗普恢復，至拜登上任後又再被下令停止。

加拿大第三大黨新民主黨議員麥克弗森（Heather McPherson）稱，拜登否決輸油管項目並不令人意外，批評堅尼提倡對美國發動貿易戰，是以國民作為賭注，強調美國在加拿大能源出口市場佔95%。

保守黨另一議員斯圖布斯（Shannon Stubbs）指出，事件反映加拿大過度依賴美國市場，當美國本土能源增產，加拿大便面臨風險，形容加國能源業工人都感到焦慮。

大使：縱失望亦應尊重美國決定

領導執政自由黨的總理杜魯多早前直言，對美國擱置Keystone XL項目感失望。自然資源部長奧里根亦重申，當局支持能源業勞工，並已收購及落實擴建加拿大境內的跨山輸油管項目。

加拿大駐美國大使坦言，即使加方感到失望，但亦應尊重美國的決定，並展望將來。而奧里根表示，美國政府換屆後，可與加拿大政府合作發展再生能源，負責Keystone XL項目的企業TC Energy亦已承諾購買再生能源，以邁向零碳排放。

杜魯多素來以環保份子自居，曾明言會逐步取締石油業，也因此在2019年大選中，自由黨在石油業為重的艾伯塔省基本上全軍盡沒。

加拿大廣播公司／《蘋果》資料室

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