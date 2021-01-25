MSCI周一發表聲明，宣佈周三收市後會將另外五間中國公司的相關股票剔除出「全球所有國家指數」（ACWI）及相關非市場資本加權指數。

涉及這一輪制裁的五間公司包括中國廣核集團、中國化學、中核集團、中國兵器工業集團及浪潮國際。

美國前總統特朗普去年11月簽署行政命令，禁止美國企業和個人投資由中國解放軍擁有或控制的35間企業，行政命令從美東時間本月11日起分階段生效，禁止美國公司與個人擁有或透過基金投資共軍所屬企業股份，已持有這些公司股份的投資者，也必須在11月11日前完成撤資。

MSCI本月起將受美國行政命令影響的中資企業剔出旗下成份股指數。本港上市的中移動（941）、中電信，以及聯通、中交建、中鐵建、中車、南京熊貓電子H股及A股，A股上市的海康威視、中國核建、東方紅衞星的制裁，本月上旬已經生效。MSCI上周公佈，中海油將從MSCI全球指數、MSCI中國全股票指數，以及相關非市場資本加權指數中剔除，周二生效。

路透社

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