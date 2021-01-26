（北美通訊）拜登政府研究更換20美元紙鈔上紀念頭像，把目前現在的第7任總統傑克遜（Andrew Jackson），換成非裔社運人士塔布曼（Harriet Tubman）。

2016年4月，時任美國財長傑克盧（Jacob Lew）曾提出重新設計20元美鈔，把曾擁有黑奴的前總統傑克遜頭像移到鈔票的另一面。當時正在爭取代表共和黨出戰總統選舉的特朗普就表示，傑克盧的提議是「純粹政治正確」，所以不難理解，在特朗普上任後，傑克盧的計劃幾乎沒有進展。直至2019年5月，時任財政部長努欽（Steven Mnuchin）宣佈，重新設計的美鈔要到2028年才面世。

塔布曼致力廢除奴隸制度，並帶領300多人重獲自由，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美鈔能展示美國的歷史和多樣性，所以希望加快落實有關計劃。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！