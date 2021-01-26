英國已為4大類高風險人士、合共640萬人接種武漢肺炎疫苗，但英國傳媒揭發，有疫苗中心的工作人員竟然擅自為親友注射「多餘的」疫苗，而他們都不是高危群組。消息人士指，國民保健服務（NHS）考慮採取法律行動追究責任。

英國正為80歲或以上人士等高風險群組接種疫苗，衞生大臣夏國賢表示，已有640萬人接種了疫苗。不過，疫苗往往是一大箱運送，每箱份量近千劑，但未必每次都可以用光所有儲備，就如正使用的輝瑞疫苗在解凍後最多只能保存5天。《每日電訊報》便披露，全國多個疫苗中心的工作人員，便把這些這些剩餘的疫苗替不屬於高危群組的親友注射。

獲接種親友部分屬30多歲壯年人士

有消息人士透露，利物浦一間疫苗中心的工作人員為30多歲的壯年親友注射；諾丁漢大學醫院（Nottingham University Hospital NHS Trust）亦有人為50多歲的親友接種「餘下疫苗」；位於大曼徹斯特的南特拉福德初級保健網絡（South Trafford Primary Care Network）亦承認曾向40多歲人士接種，以免疫苗被浪費。

據悉NHS考慮對這些違反接種計劃順序的人員追究法律責任，而南安普敦大學醫院NHS信託的員工更接獲電郵提醒，指事情如今已經成為受到高度關注的政治事件。有NHS高級員工透露，內部正研究讓全國疫苗中心和醫院等的員工，提交一份「家人及朋人名單」，以防有人違規為親友接種疫苗。

英國《每日郵報》

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