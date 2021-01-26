美國總統拜登在1月20日就職，成為白宮主人，他當日手上所戴的一隻價值不菲的瑞士製勞力士腕錶更惹來不少關注，特別是他競選時曾經提倡要支持「美國製造」的政綱。

《紐約時報》報道，拜登在就職禮上所戴的勞力士腕錶屬於經典系列「Datejust」，價值超過7,000美元（約5.4萬港元），形容「與最近數十年來，不包括特朗普在內的每位總統所戴平民手錶價值相距甚遠」。

近代總統傾向支持美國品牌 抗拒奢侈

回顧過往美國總統，拜登並非第一個戴勞力士的總統，艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）、詹森（Lyndon B. Johnson）和列根（Ronald Reagan）都對勞力士情有獨鍾。但近年美國領導人佩戴的款式，則傾向追求低調或表達愛國的意義。

克林頓長期佩戴美國品牌Timex的Ironman系列手錶，但當時被《華盛頓郵報》描述為「塑料數字手錶厚如磚塊，英俊如疝氣」。其下一任總統小布殊同樣是戴Timex，該型號價格更不到50美元。之後到奧巴馬上任，亦是選戴美國品牌的手錶，包括底特律製造商Shinola和在加州出產的Jorg Gray。

至於特朗普，本身是富商的他喜愛金錶，鍾情的品牌包括勞力士、百達翡麗和江詩丹頓等。

不過，亦有拜登支持者對於這場手錶爭議嗤之以鼻，向來反對特朗普的科幻經典影集《星空奇遇記》（Star Trek）日裔男星武井穗鄉（George Takei）在Twitter發文表示：「我們不在乎拜登戴穿甚麼手錶，就像我們從不在意奧巴馬的黃褐色西裝（2014年奧巴馬在任總統時穿上黃褐色西裝引起網民熱議）。」

法新社／《紐約時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！