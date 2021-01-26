美國眾議院周一提交第二份彈劾剛卸任總統特朗普的條款到參議院，指控特朗普煽動1月6日示威者衝擊國會，將是美國史上首次對已經卸任的總統展開彈劾聆訊。不過，擔任參議員多年的現任總統拜登直言，不相信會有足夠票數裁定特朗普有罪。

呈交儀式仍跟從152年前彈劾約翰遜（Andrew Johnson）總統時的規矩，由包括曾經墮入中國美人計的加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）在內的9名彈劾管理人走過國會大樓護送文件到參議院，並由馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin）宣讀對特朗普的指控。

由民主黨佔多數的眾議院在1月13日以231票贊成及197票反對，通過針對當時尚未卸任總統的特朗普彈劾案。而目前同樣由民主黨控制的參議院已定於2月第二星期開審，屆時100名參議員將會充當陪審員，決定特朗普罪成與否。

首席大法官不參與 改由多數黨主席擔任法官

不過，最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）決定不會參與今次彈劾案審訊。美國憲法訂明，總統彈劾案必須由首席大法官主持，而在特朗普之前第一次面臨彈劾案審訊，羅伯茨也有參與審訊。但自從眾議院通過彈劾後，羅伯茨多次拒絕就他的角色作出回應。

在羅伯茨缺席下，審訊主持的法官角色會改由參議院多數黨主席，亦即現年80歲的民主黨參議員萊希（Patrick Leahy）擔任。

部分共和黨參議員對此安排不滿，科寧（John Cornyn）便認為，讓萊希同時擔任陪審員和法官，會存在利益衝突。但被視為特朗普盟友的格雷厄姆（Lindsey Graham）稱，認識萊希很長時間，相信對方會公平處理。

倘若參議院要通過彈劾案，即使民主黨全體50名參議員一致投下贊成票，仍需要有最少17名共和黨參議員倒戈支持彈劾，因此存在重大難度。擔任參議員多年的現任總統拜登也直言，不相信會有足夠票數裁定特朗普有罪。

法新社／路透社

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