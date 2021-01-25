根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,958萬，全球死亡人數超過213萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,524萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過42萬。印度確診人數超過1,066萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過887萬，死亡人數超過21.7萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯等7國確診宗數均超越100萬大關。

英國將宣佈檢疫酒店政策

變種武肺毒株肆虐下，英國檢討邊境政策。英國獨立電視台（ITV）周一報道，首相約翰遜周二會宣佈強制酒店隔離政策，所有入境者抵埗後必須入住指定檢疫酒店10日，費用1,500鎊（15,905港元）起，三餐要在房進食。

ITV編輯布蘭德（Paul Brand）在Twitter表示，有酒店連鎖集團表示預期政府會於周二宣佈對入境者實施強制隔離政策。布蘭德引述政府消息人士，目前仍有些細節未敲定，內閣周二將開會拍板。

澳洲有類似政策，入境者須自費入住指定酒店，隔離至少14天。

另外，衞生大臣夏國賢周一表示，變種毒株肆虐，行事必須謹慎，故封鎖措施暫時難以撤銷。

拜登禁南非歐洲外籍客入境

白宮發言人普薩基周一證實，總統拜登簽署行政命令，周六起禁止近期到過南非的非美國公民入境，並恢復對巴西、英國、愛爾蘭及歐洲神根區26國外籍旅客的入境禁令，防範變種病毒。

特朗普政府上周解除對巴西、英國、愛爾蘭和歐洲26國的旅遊限制，原定周二生效，但普薩基表示，為免疫情惡化，並防範傳染性較高的變種武漢肺炎病毒傳入，現時並非撤銷國際旅遊限制的時候。

拜登提高每日接種目標至150萬劑

美國總統拜登周一將上任100天的疫苗接種目標提高，說美國每日平均接種人數快可達到150萬人，說預期今春疫苗可廣泛供應，今夏有望達到群體免疫，但警告死亡人數會增至介乎60萬至 66萬人之間。

拜登早前定下上任100天打1億劑疫苗的目標，但遭到批評。美國加緊為公眾接種疫苗，上周已做到每日打100萬劑。

路透社

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