日本武漢肺炎疫情肆虐，眾議院預算委員會今天進行第三次追加預算案質詢時，在野黨辻元清美質詢，國內出現不少武肺患者確診後未能住院，結果最終在家中孤獨死亡，或是在緊急送院途中逝世。首相菅義偉表示，完善醫療體制是政府的工作，未能讓民眾可以有需要時刻接受檢查，他感到非常抱歉。

根據數據顯示，自去年3月至今年1月，日本國內至少有197人確診武漢肺炎後未能入院，只能在家中療養，結果病情急速惡化最終不治。根據警察廳表示，本月1日至20日為止便錄得75宗，其中被發現倒斃家中、老人院或長者住宿設施有71人，在戶外被發現死亡則有4人。其中死亡前已確認感染有27人，而從死者遺體狀況判斷疑似感染，死後經檢測確認感染則有48人。

神奈川縣一名50多歲的輕症確診者，上月被安排在酒店房間療養，未料2天後猝死，縣政府公佈死因是武漢肺炎病毒導致急性支氣管肺炎。縣府表示，該男子死亡前2天血氧濃度時高時低，到病逝當日上午達到約86%，是必須接受治療的數值，死者透過手機應用程式匯報有頭痛及疲倦，但到下午也未有回應，電話亦不打通。醫護人員等人於當晚約8時前往房間，發現他仰臥房內，已無呼吸心跳。縣府指當時基於男子未有覺得呼吸困難等，決定持續觀察，未有安排就診。

去年4月，崎玉縣一名50多歲男患者有發燒等症狀，其後對病毒檢測結果呈陽性，當時其症狀穩定，保健所判斷屬於輕症，不必立即住院，可以在家療養，保健師每天通過電話了解其病情，豈料期間病情惡化，在準備入院之際病情已急轉直下，送院後證實死亡。

日本立憲民主黨參議院幹事長羽田雄一郎去年在死後才確診，享年53歲，經檢查後發現他感染了武漢肺炎，是日本首位現任國會議員染疫後逝世。據悉曾接載羽田雄一郎出席會議的秘書，同樣確診武漢肺炎。羽田雄一郎是參議院長野選區議員，報道指上月23日他在長野市召開常任幹事會，其秘書負責駕駛接送，結果他亦染疫。

日本《朝日新聞》／中央社／共同社／《蘋果》資料室

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