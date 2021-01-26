美國民主黨憑副總統賀錦麗身兼參議院議長的關鍵一票，重奪參議院控制權，但議席數量其實跟共和黨同為50席。經過連日拉鋸，少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周一宣佈，民主黨兩名參議員承諾不支持降低60票的「剪布」門檻，故此他同意繼續與民主黨磋商權力分享協議。多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）宣佈勝利，形容麥康奈爾放棄了其荒謬要求。

在月初喬的治亞州兩場補選後，民主、共和兩黨在參議院各佔50個議席，民主黨只會在表決打成平手時，才能讓賀錦麗以議長身份投下關鍵一票。麥康奈爾與舒默早前分別表示，同意參照2001年的權力分享協議，在參院屬下委員會平衡兩黨委員數量，但對「拉布」問題存在爭議。

稱與拜登有共識 保留拉布權

少數黨議員往往利用「拉布」發言，以阻撓具重大爭議的法案進入表決程序，要「剪布」則需要60名參議員贊成。在現行程序下，共和黨對「剪布」擁有相當影響力。故此，麥康奈爾表明反對降低「剪布」門檻，要求民主黨先保證，才會繼續討論權力分享協議，但舒默拒絕就此保證，導致權力分享談判膠着，各委員會亦無法選出主席。

隨着民主黨西維珍尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）及亞利桑那州參議員西內瑪（Kyrsten Sinema）周一分別重申，不會支持降低剪布門檻。麥康奈爾也宣佈可繼續磋商權力分享協議，並強調總統拜登與他早有共識，任何參議院多數黨都不能破壞少數黨將來的權利，而拉布權同樣是2001年權力分享協議的關鍵。

民主黨：樂見麥康奈爾認輸

舒默透過發言人宣佈勝利，稱對麥康奈爾認輸及「放棄荒謬要求」感到高興，揚言期待參議院在民主黨控制下，為美國國民作出重大和大膽的事情。舒默此前曾表示，麥康奈爾的行為使民主黨黨團感到憤怒，強調不能讓麥康奈爾主導參議院運作。

其他共和黨人亦滿意事態進展，德州參議員科寧（John Cornyn）表示，兩名民主黨人的表態足以避免參院陷入僵局，形容舒默被黨內「瘋狂的人」施壓，一旦權力分享協議磋商失敗，民主黨或會強行剪布，傷害參議院。

參議院今後首個重大議案，預料將是審議拜登提出的1.9萬億美元（約14.7億港元）抗疫紓困方案。舒默表示，民主黨或會以「協調」（reconciliation）機制處理，阻止共和黨人拉布，議員屆時只需以簡單多數表決，便可通過撥款。

美國《國會山報》／美國有線新聞網絡／路透社

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