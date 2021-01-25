（北美通訊）紐約州議會有議員提出法案，要求免除所有娼妓刑責，認為她們都是受害者，需要幫助多於懲罰。法案沒有就操控娼妓賣淫和嫖妓行為作非刑事化處理，但要求改革刑罰，增加助嚇作用。

法案由紐約州參議員克魯格（Liz Krueger）提出，她表示，很多娼妓都是有色族裔年輕一群， 因為經濟壓力被迫賣淫，「我跟很多這些年輕人談過，她們都表示自己活得像奴隸，但沒有人關心，覺得自己被離棄，我們不想離棄他們。」克魯格認為，與其判處懲罰和監禁，政府應為她們提供身心健康治療和服務，為她們提供重生機會。

法案要求刪除所有娼妓刑事罪名，但不會就操控妓女賣淫和嫖妓行為作非刑事化。目前，紐約州的嫖客一旦與15歲以下人士，或18歲以下學生發生性行為，可以「不知情」作抗辯理由。新法案下，這些抗辯理由將不再成立，法案亦提出改革刑罰，按嫖客收入判處罰款。

目前，紐約州很多按摩店同時提供賣淫服務，警方多數以無牌經營拘捕娼妓；新法例將為被剝削的娼妓，提供更多保護，警方一旦覺得按摩店有可疑，可即時為娼妓提供轉介服務，毋須作拘捕。

克魯格承認，該法案有一定爭議，因為很多人要求把賣淫行業非刑事化。紐約州參議院兩名議員早於2019年提出，要求非刑事化賣淫行業。但她指出，過去兩年有關法案一直不獲委員會通過，認為新法案更實際，獲通過機會更大。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！